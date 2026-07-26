انقطاعات الكهرباء تشعل الغضب.. صيانة عاجلة بعد عطل بخط الخمس مصراتة

باشرت الشركة العامة للكهرباء تنفيذ أعمال صيانة طارئة بمحطة توليد مصراتة، عقب تعرض محول الجهد في خلية الخمس – مصراتة بجهد 400 ك.ف لعطل مفاجئ، بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرار نقل الطاقة بين المنطقتين الغربية والشرقية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال).

وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن الفرق الفنية التابعة لدائرة صيانة الجهد الفائق الوسطى بالإدارة العامة لنقل الطاقة بدأت خلال ساعات الليل أعمال استبدال محول الجهد المتعطل بالمحول الاحتياطي، تمهيدًا لإعادة الخلية إلى الخدمة في أقرب وقت، وفق المعايير الفنية المعتمدة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن خط الخمس – مصراتة (400 ك.ف) يمثل أحد المكونات الأساسية في منظومة نقل الطاقة، نظرًا لدوره في دعم أنظمة الحماية والقياس، والحفاظ على اتزان الجهد واستقرار تدفقات الطاقة، إضافة إلى المساهمة في تقليل الفواقد الفنية.

وأضافت أن استمرار الفرق الفنية في تنفيذ الأعمال الميدانية حتى ساعات متأخرة من الليل يعكس جاهزيتها وسرعة تعاملها مع الأعطال الطارئة، بما يدعم كفاءة شبكة نقل الكهرباء ويعزز استقرار الشبكة العامة.

وفي السياق ذاته، شهدت العاصمة طرابلس ومدن أخرى تحركات احتجاجية مرتبطة بتفاقم أزمة الكهرباء وتردي الأوضاع المعيشية، حيث أغلق محتجون طرقًا متفرقة في منطقة طريق السكة بطرابلس، مطالبين بوضع حد لأزمة انقطاع التيار وتحسين الخدمات الأساسية.

كما أقدم شباب من مدينة الخمس على إغلاق شارع التحلية احتجاجًا على تراجع الخدمات والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وسط دعوات شعبية للتعبير عن الغضب من الأوضاع الحالية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع لمواطن من مدينة الزاوية يدعو المواطنين إلى النزول إلى الشوارع احتجاجًا على ما وصفه بتردي الأوضاع السياسية والمعيشية.

تواجه شبكة الكهرباء في ليبيا تحديات مرتبطة بارتفاع الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، إلى جانب أعطال فنية وأزمات مرتبطة بقدرات الإنتاج والصيانة، ما يؤدي إلى انقطاعات متكررة في عدد من المناطق، وسط مطالب شعبية متواصلة بتحسين الخدمة ومعالجة أسباب الأزمة بشكل جذري.