انقطاع التغذية الكهربائية في إحدى محطات النهر الصناعي بالحقل الشرقي

كشف رئيس اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أحمد الديب، إن هناك فصل للتغذية الكهربائية للمحطة قمرة 2 بالحقل الشرقي.

وأوضح الديب في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم التواصل مع الشركة العامة للكهرباء لإعادة شحن المحطة، وباشرت فرق التشغيل في حقول الآبار بالحساونة وغرفة التحكم الإجراءات التشغيلية لشحن المحطات الفرعية. وأكد الديب، أنه تم تخفيض الإمداد المائي بالمسار الشرقي المغذي للمناطق الساحلية الممتدة من مصراته حتى القره بولي، إلى حين إعادة تشغيل الآبار بالكامل وسيعود الوضع التشغيلي إلى وضعه الطبيعي يوم الغد مع اكتمال تشغيل حقول الآبار