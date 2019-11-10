الرئيسية | ليبيا

انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق سوق الجمعة بسبب أعمال حفر عشوائية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 10 نوفمبر 2019 - 20:51
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، عن انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي أولاد الحاج وعرادة في سوق الجمعة نتيجة أعمال حفر عشوائية قام بها أحد المواطنين، منوهة إلى أنها تعمل على إعادة التيار للمنطقتين.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه إطار الاعتداءات المتكررة والمستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية قام أحد المواطنين بمنطقة سوق الجمعة بإجراء أعمال حفر أدى إلى إصابة الكابل 30/11 ك.ف الواصل بين محطة أولاد الحاج إلى بلفنجر 27 نتج عن ذلك انقطاع الكهرباء عن منطقتي أولاد الحاج وعرادة.

محتوى ذو صلة
باشاغا: روسيا أججت الحرب في ليبيا لبسط سيطرتها على النفط

ونوهت شركة الكهرباء بأن العمل جاري على إعادة تغذية المنطقتين بالتيار الكهربائي.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن