انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق سوق الجمعة بسبب أعمال حفر عشوائية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، عن انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي أولاد الحاج وعرادة في سوق الجمعة نتيجة أعمال حفر عشوائية قام بها أحد المواطنين، منوهة إلى أنها تعمل على إعادة التيار للمنطقتين.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه إطار الاعتداءات المتكررة والمستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية قام أحد المواطنين بمنطقة سوق الجمعة بإجراء أعمال حفر أدى إلى إصابة الكابل 30/11 ك.ف الواصل بين محطة أولاد الحاج إلى بلفنجر 27 نتج عن ذلك انقطاع الكهرباء عن منطقتي أولاد الحاج وعرادة.

ونوهت شركة الكهرباء بأن العمل جاري على إعادة تغذية المنطقتين بالتيار الكهربائي.