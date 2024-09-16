انقطاع الكهرباء عن بني وليد بسبب حريق في محطة تحويل

أدى احتراق محول القدرة رقم «1» بمحطة الصوف «66/11 ك.ف»، لانقطاع التيار الكهربائي عن بني وليد.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، الاثنين، في بيان عبر صفحتها الرسمية، أن فرق الصيانة باشرت في فك المحول القديم وتركيب آخر جديد على القاعدة الخاصة به، ولا تزال فرق الصيانة للجهد المتوسط ببني وليد تقوم بأعمال تجميع ملحقات المحول الجديد.

وفي هذه الأثناء، وصلت فرقة دعم من دائرة صيانة الجهد المتوسط أجدابيا للمساندة في إجراءات تركيب المحول الجديد، واستكمال أعمال إرجاع التيار الكهربائي والمحافظة على استقرار الشبكة بالمنطقة، وفق البيان.

واشتكى مواطنون في بني وليد من تكرار انقطاع التيار الكهربائي، وناشدوا المسؤولين حل الأزمة التي اشتدت حدتها في خلال فصل الصيف مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، على الرغم من أن الأزمة قد هدأت خلال الصيف الماضي.

ودعا مواطنون إلى تقليل عدد ساعات طرح الأحمال عن المدينة، خاصة أنها ذات طابع صحراوي، وتتميز بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الصيف.