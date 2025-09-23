انقطاع ميكروفونات زعماء العالم بالأمم المتحدة.. أردوغان وكارني وسوبيانتو يواجهون القيود!

شهد مؤتمر “حل الدولتين” المنعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سلسلة من الحوادث غير المسبوقة التي طالت ميكروفونات كبار الزعماء المشاركين، فقد انقطع صوت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد خمس دقائق من بدء كلمته، أثناء حديثه عن المأساة الإنسانية في غزة والسياسة الإسرائيلية، وسط موجات تصفيق متكررة من الحضور أدت لتجاوز المدة الزمنية المقررة.

ولم يكن أردوغان وحده؛ إذ انقطع الصوت أيضًا عن رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو أثناء حديثه عن إرسال قوات حفظ السلام إلى غزة، وعن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عقب إعلان اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية رسميًا.

وأوضحت الرئاسة التركية أن إيقاف الميكروفون جاء وفق النظام الفني للحدث، الذي يحدد خمس دقائق لكلمات الرؤساء والحكومات وثلاث دقائق لبقية المتحدثين، مؤكدة أن الأمر ليس استهدافًا شخصيًا لأي من الزعماء.

وتأتي هذه الحوادث في سياق محاولات الأمم المتحدة إدارة مؤتمر يضم عشرات الدول لمناقشة التسوية السلمية في الشرق الأوسط، حيث يؤكد المشاركون على أن حل الدولتين يمثل الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة وضمان السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.