انقلاب سياسي في شمال قبرص التركية.. المعارضة تطيح بالرئيس الحالي

أعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في جمهورية شمال قبرص التركية، بيرتان أوزرداغ، فوز مرشح المعارضة طوفان إرهورمان في الانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على 62.76% من الأصوات مقابل 35.81% للرئيس الحالي إرسين تتار المدعوم من تركيا، وفق نتائج أولية.

وعلّق زعيم حزب “الحركة القومية التركي” دولت باهتشيلي على النتائج بدعوة البرلمان المحلي للاجتماع بشكل عاجل ورفض نتائج الانتخابات، داعياً إلى اتخاذ قرار بالانضمام إلى تركيا، معتبراً أن المشاركة في الانتخابات كانت ضئيلة ولا تمثل الشعب التركي في قبرص.

ويجب على المرشح الفوز بأكثر من 50% من الأصوات للفوز في الجولة الأولى، وإلا ستُجرى الجولة الثانية في 26 أكتوبر الجاري بالأغلبية البسيطة من الأصوات.

ويختلف موقف المرشحين حول حل القضية القبرصية؛ فإرسين تتار يدعم حل “الدولتين لشعبين” لإنشاء دولتين منفصلتين في الجزيرة، بينما طوفان إرهورمان الفائز بالانتخابات يدعم الفدرالية بين شمال قبرص التركية وجنوب قبرص اليونانية.

وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية شمال قبرص التركية أعلنت انفصالها من جانب واحد عام 1983 بعد التدخل العسكري التركي في 1974 إثر انقلاب عسكري في قبرص كان يهدف لضم الجزيرة إلى اليونان.