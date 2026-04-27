انقلاب مركبة إسرائيلية عسكرية.. إصابات خطيرة بين الجنود

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إصابة أربعة من جنوده في حادث ميداني وقع داخل قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل، في واقعة أثارت تساؤلات حول ظروف الحادث وتفاصيله.

وأوضح الجيش في بيان أن جنديًا أصيب بجروح خطيرة، فيما تعرض آخر لإصابات متوسطة، بينما أُصيب جنديان بجروح طفيفة، وذلك خلال حادث وقع يوم الأحد داخل إحدى القواعد العسكرية في الجنوب.

وأضاف البيان أنه جرى نقل جميع الجنود المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بطبيعة الحادث أو ملابساته.

من جانبه، أفاد موقع تايمز أوف إسرائيل بأن الإصابات نتجت عن انقلاب مركبة عسكرية داخل القاعدة، دون تقديم معلومات إضافية حول أسباب الحادث أو ظروف وقوعه.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشير فيه بيانات الجيش الإسرائيلي الصادرة في 19 أبريل إلى مقتل 16 عسكريًا وإصابة 690 آخرين منذ 28 فبراير، نتيجة هجمات مرتبطة بإيران ولبنان، من بينهم 37 إصابة خلال 24 ساعة، معظمها نتيجة انفجار عبوات ناسفة.