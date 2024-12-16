اورلاندو: دعم جهود ليبيا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 14:04 نُشر: الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 14:04
ليبيا
بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا السفير نيكولا اورلاندو، “إنه ومتابعةً لاجتماع يونيو الماضي، استضافت بعثة الاتحاد الأوروبي، الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين 🇪🇬🇪🇺🇺🇳🇺🇸 أمس في طرابلس”.

‏وأضاف في حسابه على منصة “اكس”: تركزت المناقشات على “دعم جهود ليبيا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع التأكيد على الحاجة إلى ميزانية موحدة للتخفيف من المخاطر المالية والاقتصادية”.

‏وأضاف اورلاندو: “أكد الرؤساء المشاركون التزامهم بمساعدة أصحاب المصلحة الليبيين في معالجة هذه التحديات الملحة”.

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