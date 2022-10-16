بأكثر من مليون وربع مليون طالب.. بدء رحلة الموسم الدراسي لعام 2022 – 2023

فتحت معظم المدارس في ليبيا أبوابها لتستقبل جميع الطّلاب والطّالبات لبدء العام الدراسي لعام 2022 – 2023 لجميع المراحِل التّعليمية في كامل البلاد.

وقالت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية إنّ مليون و319 الف و359 تلميذ وتلميذة داخل وخارج ليبيا بدؤوا عامهم الدراسي، وإنّ قرابة 4 آلاف و726 مدرسة داخل وخارج البلاد فتحت أبوابها لاستقبال الطلبة.

وذكرت الوزارة أنّ عدد التلاميذ المسجلين جدد لدراسة الصف الأول الإبتدائي بلغ عددهم 173 ألف و700 تلميذ وتلميذة، وعدد مرحلة التعليم الثانوي بلغ 318 ألف و939 تلميذ وتلميذة، بينما بلغ التعليم الأساسي مليون و420 تلميذ وتلميذة.

من جانبه، أفاد مراقب تعليم مصراتة أحمد امشيحيت أنّ جميع المدارس فتحت أبوابها اليوم الأحد لاستقبال الطلبة، باستثناء مدرستين لعدم الانتهاء من صيانتهما.

وأوضح مشيحيت في تصريح صحفي أنّ كتب التعليم الأساسي والإعدادي لم توزع بعد لعدم الحصول على كميات كافية، ومركز المناهج أبلغنا بإرسال جميع الكتب خلال أسبوع.

وتابع امشيحيت أنّ 80% من الكتب المدرسية الخاصة بالتعليم الثانوي وزعت على المدارس وسيتم توزيعها على الطلبة، وأنّ بقية الكتب سيتم توزيعها خلال الأيام القادمة

وأضاف امشيحيت أنّه يوجد عجز في المعلمين في مواد الحاسوب والعربي والرياضيات والإنجليزي، وخاصة في مادة الحاسوب كونها سيتم تدريسها في جميع الصفوف ابتداء من الصف الأول الابتدائي.