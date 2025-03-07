بأمر من المحكمة.. إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية المعزول

أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، “إطلاق سراح الرئيس المعزول، يون سوك يول، من الحجز، اليوم الجمعة، بعد الموافقة على طلب إلغاء اعتقاله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة”، وفق وكالة “يونهاب”.

وكان “قدم “يون” الطلب إلى محكمة منطقة سيئول المركزية الشهر الماضي، قائلا “إن لائحة الاتهام الصادرة بحقه بشأن إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، كانت غير قانونية”.

ووفق الوكالة، “عزلت الجمعية الوطنية “يون”، في 14 ديسمبر، وبدأت بإجراء التحقيق في اتهامات بأنه” “قاد التمرد وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر”، وتم اعتقاله وتوجيه الاتهام المذكور سابقا له في يناير الماضي.