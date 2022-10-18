بأمر من النائب العام.. مزيد من الموظفين المصرفيين في السجن

أمر مكتب النائب العام بحبس مسؤولي وكالة مصرف الجمهورية المستقبل، بتهم تتعلق بتحقيق منافع غير مشروعة والاستيلاء على المال العام وإساءة استعمال سلطة الوظيفة.

وأوضح مكتب النائب العام أنّ المتهمون ساهموا بحصول آخرين على مبالغ مالية من النقد الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية وأرباب الأسر دون مقابل مالي لها.

وذكر مكتب النائب العام أن النيابة باشارت إجراءات التحقيق في الوقائع المسندة إلى مسؤولي الوكالة وإحاطة المتهمين بالأدلة القائمة قبلهم وسجل دفاعهم في شأنها وعرج على مواجهتهم بالأفعال التي تشكل تجاوزاً للقواعد القانونية التي تحيط الأموال العمومية بالحماية.

وأضاف مكتب النائب العام أنّ النيابة العامة انتهت وإعطاء الأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية، واستمرار سير التحقيقات.