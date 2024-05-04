باتيلي يبحث مع السفير الروسي سبل تجاوز الأزمة في البلاد

بحث سفير روسيا لدى ليبيا أيدار أغانين مع مبعوث الأمم المتحدة المستقيل عبد الله باتيلي، الانسداد الحالي في العملية السياسية وسبل تجاوز الأزمة والانقسام في هذا البلد.

وأوضحت السفارة الروسية في بيان: “التقى السفير الروسي لدى ليبيا السيد أيدار أغانين بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد عبد الله باتيلي، وناقشا الانسداد الحالي في العملية السياسية الليبية وسبل تجاوز الأزمة والانقسام في هذا البلد”.

وأعرب السفير الروسي عن أسفه لقرار الممثل الخاص باستقالته بشكل مفاجئ وتمنى له كل خير ونجاحات في المرحلة التالية من حياته، مؤكدا أنه سيكون سعيدا دائما بلقائه مرة أخرى إذا واصل السيد باتيلي مسيرته في العلاقات الدولية بصفة وطنية أو دولية.

وعاد باتيلي إلى طرابلس قبل أيام، لتسليم مهامه بعد أن قدم استقالته من رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في 16 أبريل الماضي عقب تقديم آخر إحاطاتها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا.

وأرجع باتيلي سبب استقالته إلى تمسك الأطراف الليبية بمواقفها، وتفضيل مصالحها الشخصية على المصلحة الوطنية، إلى جانب الانقسام الحاصل في المشهدين الإقليمي والدولي الذي لم يُمكنه من أداء مهمته على النحو المطلوب.