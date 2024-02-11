«باتيلي» يُشدّد على أهمية شركاء ليبيا في دعم التسوية السياسية

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الأحد، بمقر البعثة في طرابلس، بالنائب في البرلمان الألماني “البوندستاغ” توبياس باخرله، رفقة سفير ألمانيا لدى ليبيا مايكل أونماخت.

وقال باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس” إنه تم خلال اللقاء مناقسة “آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد”، مع التأكيد “على الأهمية التي يكتسيها استقرار ليبيا بالنسبة للسلام والأمن الإقليميين”.

وأوضح المبعوث الأممي أنه كان هنالك توافق في الرؤى بشأن “ضرورة انخراط الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا، بحسن نية ودون مزيد من التأخير، في حوار للتوصل إلى توافق سياسي بشأن القضايا الخلافية العالقة، من أجل إحياء العملية الانتخابية وإعادة الشرعية للمؤسسات الوطنية”.

وشدد باتيلي خلال اللقاء “على أهمية قيام شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين بدور بناء في دعم تسوية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون لحل الأزمة السياسية المستعصية”.