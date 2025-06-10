باراسيتامول ملوث.. بريطانيا تسحب ملايين الأقراص حفاظاً على صحة المواطنين

أعلنت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA) عن سحب فوري لدفعتين من دواء الباراسيتامول بتركيز 500 ملغ، بعد ملاحظة تغير غير طبيعي في لون بعض الأقراص، مما أثار مخاوف من احتمال تلوثها وتأثيرها على صحة المرضى.

وبحسب الهيئة، فالدفعات المتأثرة من إنتاج شركة “Chelonia للرعاية الصحية المحدودة” تحمل الرمزين 2312010 و2312011، وتاريخ انتهاء صلاحيتها 30 و31 نوفمبر 2027.

وشددت الهيئة على ضرورة مراجعة عبوات الدواء والتوقف فوراً عن تناول الأقراص التي تظهر تغيراً في اللون أو الشكل، محذرة من المخاطر المحتملة، ومطالبة المرضى بالتواصل مع الصيدلي أو الطبيب، كما دعت الأطباء إلى وقف صرف أي كميات متبقية من هذه الدفعات حتى الانتهاء من التحقيقات.

وأِشارت الهيئة إلى أن الأقراص السليمة يجب أن تكون بيضاء على شكل كبسولة مع خط محزز على أحد الجانبين.

هذا وتعود المخاوف إلى تجارب سابقة عام 2019 حين تم سحب دفعات من الباراسيتامول في أوروبا بسبب تلوث فطري من نوع “بنسليوم سيترينوم”.

والباراسيتامول، المعروف أيضًا باسم الأسيتامينوفين، هو أحد أكثر أدوية تخفيف الألم وخفض الحمى شيوعًا في العالم. يُستخدم الباراسيتامول لعلاج الصداع، وآلام العضلات، والتهاب المفاصل، ونزلات البرد، وأعراض الإنفلونزا، إضافة إلى كونه خيارًا آمنًا نسبيًا عند استخدامه بالجرعات الموصى بها، ويتميز الباراسيتامول بقدرته على تقليل الشعور بالألم دون التأثير الكبير على الجهاز الهضمي أو التسبب في تهيج المعدة، وهو ما يميزه عن أدوية مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين.

وعلى الرغم من فوائده، فإن الاستخدام الخاطئ أو الجرعات الزائدة من الباراسيتامول قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، أبرزها تلف الكبد الحاد، والذي يمكن أن يكون مهددًا للحياة في بعض الحالات. لهذا السبب، تُوصى دائمًا باتباع الجرعات الموصى بها وعدم تجاوزها، كما أن جودة وسلامة أقراص الباراسيتامول أمر بالغ الأهمية، إذ أن أي تغير في لون أو شكل الأقراص قد يشير إلى تلوث أو مشكلة في التصنيع، مما قد يؤثر على فعالية الدواء وسلامة المستخدمين.