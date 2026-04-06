باراك: إسرائيل لا يمكنها الانتصار على إيران ولذلك علينا إسقاط «نتنياهو» ونظامه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إن الحرب ضد إيران تعتمد حتى الآن على التمني أكثر من التخطيط الاستراتيجي، مشدداً على أن إسرائيل لا يمكنها الانتصار دون رؤية واضحة وصدق سياسي.

وأضاف باراك، في حديث للإذاعة العبرية الرسمية، أن الأمل في إسقاط النظام الإيراني أو تدمير البرنامج النووي والصاروخي الإيراني وفتح مضيق هرمز يظل أمنية غير واقعية إذا لم يقترن بجهود استراتيجية على الأرض.

وأوضح: “الأنظمة الفاشية الاستبدادية لا تُسقط بالقنابل أو بدعوة الشعوب للتمرد، وهذا يؤدي إلى فقدان شرعية أي ثورة. ارتُكبت أخطاء جسيمة في إيران نتيجة الأوهام والتفكير الضيق، والتعويل الأحمق على الأكراد”.

وأكد باراك أن هناك نجاحات محدودة وضربات موجعة داخل إيران، لكنها لم تُضعف النظام بشكل جوهري، مضيفاً: “يمكن السيطرة على جزيرة من الجو، لكن السيطرة على الأرض أكثر تعقيداً، لا يوجد خطة واضحة لاستخراج اليورانيوم ولا لفتح مضيق هرمز”.

وحذر من أن مهاجمة البنية التحتية الإيرانية قد تكون خطيرة للغاية، مشيراً إلى أن إسرائيل قد لا تتضرر كثيراً، لكن دول الخليج ستواجه ضربات أكبر، خصوصاً مرافق الماء والكهرباء والطاقة.

وأشار إلى أن مرور 36 يوماً على الحرب لم يسفر عن أي إنجاز ملموس، مؤكداً أن الحديث عن انتصارات وهمية على إيران ومن معها هو كلام كاذب. وأضاف: “دون تفكير استراتيجي وصدق، لا يمكن الانتصار”.

وفي ما يتعلق بالحلول الإقليمية، أوضح باراك أن الإجراءات العسكرية في غزة وسوريا ولبنان غير كافية، وأن الدفاع العسكري يجب أن يقترن بالجهود السياسية، والتي يرى أنها غائبة حالياً.

وأشار إلى فرص مهدورة للحوار مع لبنان بمساعدة السعودية وفرنسا، وحتى مع سوريا، مؤكداً أن نتنياهو يحبط كل الاتفاقات والمشاريع السياسية الممكنة.

ولفت إلى أن تفكيك حزب الله ليس هدفاً واقعياً دون خطوة سياسية كبيرة، وأن الفشل في التعامل مع غزة كان يمكن معالجته عبر اتفاق بوساطة أمريكية، أما في إيران فيبدو الفشل مطلقاً.

وختم باراك قائلاً: “نتنياهو يجعل من إسرائيل إسبرطة، لكنها غير قادرة على تغيير النظام السياسي في الشرق الأوسط، نحتاج لأن نكون أثينا أيضاً، وهذا مفقود، ولذا على الإسرائيليين إسقاط نتنياهو ونظامه قبل نهاية الحرب”.