باراك: الهجوم على قواتنا في سوريا لن يمر دون رد

أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، الأحد، أن الهجوم الأخير على القوات الأمريكية يثبت استمرار خطر تنظيم داعش الإرهابي، مشددًا على أن التهديد يمتد خارج سوريا ليشمل العالم بأسره.

وأشار باراك إلى أن الاستراتيجية الأمريكية في سوريا تعتمد على دعم الشركاء المحليين من خلال عمليات محدودة، تهدف إلى ملاحقة شبكات التنظيم دون الانخراط في حرب واسعة جديدة بالشرق الأوسط.

وأوضح أن الانتشار العسكري الأمريكي المحدود يسهم في حماية الولايات المتحدة من تهديدات محتملة، لافتًا إلى أن منع عودة داعش في سوريا يقطع الطريق أمام تدفق الإرهاب إلى أوروبا والأراضي الأمريكية.

وأكد باراك أن الهجوم الذي استهدف الجنود الأمريكيين “لن يمر دون رد”، في إشارة إلى تحرك محتمل ضد المسؤولين عن الهجوم.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الهجوم وقع أثناء اجتماع بين ضابط أمريكي برتبة مقدم ومسؤول من وزارة الداخلية السورية، حيث أطلق مسلح النار من نافذة الغرفة على الجنود برشاش حربي.

هجوم على اجتماع مشترك سوري-أمريكي يسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني وجندي سوري

أصدرت وزارة الداخلية السورية، الأحد، بيانًا رسميًا أكدت فيه استمرار جهودها في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الدفاع، مع التأكيد على أن مواجهة تنظيم داعش تبقى أولوية قصوى ضمن خطة الدولة لضبط الأمن وحماية المجتمع وتعزيز السلم الأهلي.

وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن هذه الجهود تهدف أيضًا إلى دعم الأمن الإقليمي والدولي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين.

وأشار البيان إلى أن الهجوم وقع يوم السبت 13 ديسمبر 2025، أثناء اجتماع ضم مسؤولين من قيادة الأمن في البادية مع وفد من قوات التحالف الدولي لمناقشة آليات مكافحة داعش.

وأضافت الوزارة أن مسلحًا تابعًا للتنظيم الإرهابي تسلل إلى موقع الاجتماع وأطلق النار على القوات المشتركة، ما أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني وإصابة اثنين آخرين، إلى جانب مقتل جندي سوري.

ووصفت الوزارة الهجوم بالغادر، معتبرة أنه يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، مشددة على أهمية رفع مستوى الحيطة والحذر في مواجهة هذه التهديدات المستمرة.

وأكدت الوزارة التزامها بالتحقيق في الحادثة وملاحقة جميع المتورطين، ومواصلة التعاون مع قوات التحالف الدولي لضمان حماية المدنيين وتعزيز الأمن في سوريا.

الشيباني وروبيو: عملية تدمر محاولة لزعزعة العلاقة السورية الأمريكية الوليدة

أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، حيث جرى بحث القضايا الثنائية وتبادل التعازي في حادثة تدمر.

وأكد الجانبان أن العملية الجبانة تهدف إلى زعزعة العلاقة السورية الأمريكية الوليدة، مؤكدين على استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار، مع الإشادة بدعم الولايات المتحدة لرفع قانون قيصر والمساعدة في التعافي الاقتصادي في سوريا.

المذكرة تهدف إلى تعزيز السلامة الجوية وبناء القدرات الفنية وتبادل الخبرات بين البلدين

وقعت سوريا والسعودية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني، في خطوة تعكس تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير قطاع النقل الجوي.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني السورية، في بيان على “تلغرام”، أن مراسم توقيع المذكرة أُقيمت في مقر الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بالعاصمة الرياض، بحضور المسؤولين المعنيين من الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون الفني بين سوريا والسعودية، وتبادل الخبرات والمعرفة المؤسسية، بما يسهم في تعزيز معايير السلامة الجوية وبناء القدرات الفنية وتطوير أنظمة الطيران المدني.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود البلدين لتعزيز التنسيق في قطاع الطيران المدني ودعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير النقل الجوي والبنية التحتية ذات الصلة.