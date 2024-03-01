باريس: الفرنسيون لن يموتوا من أجل أوكرانيا

أعلنت باريس، أن الفرنسيين لن يموتوا من أجل أوكرانيا، مؤكدة أنها لن ترسل قوات للقيام بعمليات عسكرية في كييف.

وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه لإذاعة “فرانس إنتر”: الفرنسيون لن يموتوا من أجل أوكرانيا، ولن نرسل قوات للقيام بعمليات قتالية، لأنه تم وضع إطار، وهو منع روسيا من الفوز دون الدخول في حرب معها، مضيفا: في هذا الإطار، لا شيء مستبعد، كما قال الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في وقت سابق، إنه تحدث بكامل وعيه عن إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، قائلا إنه وزن كلماته وفكر فيها مليا.

وأضاف ماكرون: إن هذه مواضيع خطيرة للغاية، وكل كلمة أقولها حول هذا الموضوع يتم وزنها والتفكير فيها والتحقق منها.

هذا وأكد الكرملين الروسي، أن مثل هذا التطور سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو”، كما ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستعتبر مشاركة عسكريين غربيين في الصراع في أوكرانيا، بمثابة تصعيد، فيما أشار نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي كونستانتين كوساتشيف، إلى أن فرقة الدول الأوروبية ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.