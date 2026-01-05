باريس تستضيف محادثات بين سوريا وإسرائيل.. ما حقيقة محاولة استهداف «الشرع»؟

أفادت وسائل إعلام غربية بأن وفدين سوريًا وإسرائيليًا سيعقدان اجتماعًا غدًا الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس لاستئناف المفاوضات حول اتفاقية أمنية جديدة بين البلدين، وذلك بعد توقف دام نحو شهرين.

وتأتي الجولة بوساطة مباشرة من الولايات المتحدة، ضمن جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان تثبيت الاستقرار الأمني على الحدود السورية الإسرائيلية، وقد تمثل خطوة أولى نحو تطبيع محتمل للعلاقات.

ومن المتوقع أن يقود الوفد السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني، بينما يشارك فريق تفاوضي إسرائيلي جديد، فيما ستستمر المحادثات لمدة يومين.

وأكدت مصادر سورية أن استئناف المفاوضات يأتي ضمن التزام دمشق الثابت باستعادة حقوقها الوطنية غير القابلة للتفاوض، بينما أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المحادثات تركز على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وضمان انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من الأراضي السورية، مع وضع ترتيبات أمنية تحمي الحدود وتمنع أي تدخل في الشؤون الداخلية السورية.

وتعد هذه الجولة الخامسة منذ بداية المفاوضات، والأولى منذ تعثرها أواخر العام الماضي، وسط استمرار الخلافات حول السيطرة الإسرائيلية على نقاط استراتيجية داخل سوريا، بما في ذلك جبل الشيخ ومناطق جنوب غرب دمشق، حيث طرحت تل أبيب مقترحات لإنشاء مناطق أمنية عازلة وحظر جوي على الطائرات السورية في المناطق الحدودية مقابل انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية.

وأشار نتنياهو في تصريحات سابقة إلى أن إسرائيل تسعى لتغيير طبيعة العلاقات مع دمشق رغم وجود مقاتلين جهاديين في نصف الجيش السوري، بينما أكد الشيباني أن دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974 مع تعديلات طفيفة ودون مناطق عازلة بحلول نهاية 2025.

ويأتي استئناف هذه المفاوضات في ظل توترات مستمرة على الأرض، شملت توغل القوات الإسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي والشمالي، إضافة إلى إطلاق النار قرب مواطنين سوريين، ما يعكس التعقيد الأمني المستمر في المنطقة.

وزارة الداخلية السورية تنفي شائعات عن محاولة استهداف الرئيس

نفت وزارة الداخلية السورية بشكل قاطع أي صحة لما تم تداوله على بعض المنصات حول وقوع حدث أمني استهدف فخامة الرئيس السوري وعدداً من الشخصيات القيادية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في منشور عبر منصة X أن الأخبار المتداولة عارية عن الصحة ومرفقة ببيانات مزوّرة نسبت زوراً إلى جهات رسمية.

وأكد البابا أن هذه الادعاءات كاذبة جملة وتفصيلاً، داعيًا المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية وعدم الاعتماد على أي معلومات إلا من المصادر الرسمية المعتمدة.

الخطوط الجوية السورية تطلق نسخة تجريبية من موقعها الإلكتروني لتسهيل الحجز والدفع

أطلقت الخطوط الجوية السورية نسخة تجريبية من موقعها الإلكتروني، توفر منصة تفاعلية متكاملة تتيح للمستخدمين معرفة مواعيد الرحلات والوجهات والأسعار، وإمكانية الحجز المباشر والدفع الإلكتروني.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإطلاق يأتي في إطار مرحلة الاختبار والتطوير، داعية المستخدمين إلى إرسال ملاحظاتهم أو الإبلاغ عن أي مشكلات تقنية لتحسين الأداء وتقديم تجربة رقمية أكثر سلاسة وكفاءة.

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة إنجازات حققها قطاع الطيران المدني السوري خلال عام 2025، تضمنت:

إعادة تشغيل المطارات الرئيسية في البلاد.

استعادة الثقة الدولية تدريجيًا.

تطوير البنية المؤسسية والفنية للقطاع.

كما شهدت الحركة الجوية في الأجواء السورية زيادة قدرها خمسة أضعاف مقارنة بعام 2024، مع عودة أكثر من 14 شركة طيران عربية ودولية لتشغيل رحلاتها إلى مطارَي دمشق وحلب.

ومن أبرز الإنجازات أيضًا: إنقاذ الأسطول الجوي الوطني من التوقف عبر تأمين قطع الغيار وبرامج الصيانة الشاملة، إلى جانب إعادة فتح وجهات خارجية ورفع عدد الرحلات بنسبة تتجاوز 300%.