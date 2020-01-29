باريس تُكرّم صاحب استيريكس

أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية العام 2020 سنة للرسوم المتحركة. [إنترنت]

دُشّن في باريس تمثال لكاتب سيناريو الرسوم المتحركة René Goscinny رينيه جوسيني (1926-1977)، صاحب “استيريكس” و”لوكي لوك” و”بتي نيكولا”.

وشيد التمثال البرونزي النحات سيباستيان لانغلويس، الذي يظهر جوسيني واقفاً يضع قدمه على عتبة على خلفية مكتبة وهو يصطحب الشخصيات الكرتونية الأربع في شكل تماثيل صغيرة.

ونُصب التمثال في حديقة صغيرة في المقاطعة الــ 16 من باريس قرب بيت جوسيني، وهو يعدّ أول تمثال ينجز تكريماً للراحل.

وكان جوسيني قد كُرّم سابقاً بإطلاق اسمه على شارع بالقرب من المكتبة الوطنية في العاصمة الفرنسية.

وأعلنت وزارة الثقافة الفرنسية العام 2020 سنة للرسوم المتحركة.