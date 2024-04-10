باريس يعرقل فرصة لم الشمل بين حكيمي ومبابي

ينوي باريس سان جيرمان عدم التفريط بسهولة في لاعبه المغربي أشرف حكيمي.

وينتهي تعاقد حكيمي مع سان جيرمان في صيف 2026، وكان ريال مدريد يخطط لضمه قبل هذا التاريخ بعام.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد كان يعتزم في صيف 2025، أن يستغل تبقي موسم واحد فقط على انتهاء عقد حكيمي، من أجل الضغط على سان جيرمان لبيعه، وإعادته إلى سانتياغو برنابيو، والجمع بينه وبين صديقه وزميله الحالي كيليان مبابي.

ومن المحتمل بشدة أن ينضم مبابي لريال مدريد، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية الموسم الجاري.

ومع ذلك، أكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان لن يكون مرنا على الإطلاق في مسألة التخلي عن حكيمي، لأن النادي يعتبره جزءا من مشروعه المستقبلي.

وأشارت إلى أن حكيمي أحد قادة الفريق الباريسي حاليا، وستزيد أهميته عندما يرحل مبابي هذا الصيف.

بالإضافة إلى ذلك، فإن باريس سان جيرمان يحظى بجماهيرية كبيرة على المستوى العربي، نظرا للملكية القطرية للفريق الفرنسي ووجود النجم المغربي في صفوفه.

وبالتالي، فإن النادي الباريسي لن يسمح بسهولة لحكيمي بالرحيل في صيف 2025 كما ينتظر ريال مدريد.

ومن المتوقع، أن يبدأ سان جيرمان مفاوضات التجديد مع حكيمي مبكرا، وسيقدم له عرضا مغريا يزيد عن 10 ملايين يورو في الموسم، للتوقيع على عقد جديد.