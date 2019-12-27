باشاغا: إذا سقطت طرابلس ستسقط تونس والجزائر

كشف وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، عن وجود تعاون كبير قائم بين ليبيا وتركيا وتونس والجزائر.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي عُقِد الخميس بالعاصمة تونس:

إننا سنكون في حلف واحد بما يخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني، ويبني للتعاون الاقتصادي على أرضية التعاون الأمني والسياسي.

واعتبر باشاغا، منطقة شمال إفريقيا مستهدفة، إثر الهجوم العسكري الذي شنته قوات حفتر على العاصمة طرابلس منذ الـ4 من أبريل الماضي.

وتابع يقول:

إذا سقطت طرابلس سوف تسقط تونس العاصمة والعاصمة الجزائرية، وهذا مشروع كبير لإثارة الفوضى في المنطقة والسيطرة على شمال إفريقيا.

وفي سؤال حول لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأربعاء، وإعلان الرئيس التركي دعم حكومة الوفاق الوطني، أجاب باشاغا: