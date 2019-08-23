الرئيسية | حرب طرابلس | ليبيا

باشاغا: قوات «بركان الغضب» لها جاهزية صد أي هجوم لقوات حفتر والذهاب لما هو أبعد من ذلك

عين ليبيا | آخر تحديث: 23 أغسطس 2019 - 12:45
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، إن قوات بركان الغضب لها جاهزية عالية ليس فقط لصد أي هجوم محتمل من قِبل قوات حفتر، وإنما أيضا لاحتمالية عدم الاكتفاء برد الفعل والذهاب لما هو أبعد من ذلك.

ووصف الوزير في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، احتمالية حدوث اتفاقيات بين قوات حفتر وأهالي وعمداء مصراتة لتحييدهم عن القتال الراهن، بمجرد أحلام يقظة لبعض الواهمين.

أخبار ذات صلة
الهند تُلوح بإمكانية استخدامها للسلاح النووي في كشمير!

وفي شأن آخر أضاف يقول:

نتعامل بحسم كبير فيما يتردد عن وجود مطلوبين دوليين بصفوف قوات الجيش والقوات المساندة له.

ونوه باشاغا بأن حفتر ادعى أنه شن مؤخرا أكثر من 13 غارة جوية على مصراتة بهدف تدمير مشروع بناء قاعدة تركية في محيط الكلية الجوية، موضحًا أن هذا أمر عار تماما عن الصحة، ولم يمنحوا قواعد عسكرية لأحد.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن