باشاغا: قوات «بركان الغضب» لها جاهزية صد أي هجوم لقوات حفتر والذهاب لما هو أبعد من ذلك

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، إن قوات بركان الغضب لها جاهزية عالية ليس فقط لصد أي هجوم محتمل من قِبل قوات حفتر، وإنما أيضا لاحتمالية عدم الاكتفاء برد الفعل والذهاب لما هو أبعد من ذلك.

ووصف الوزير في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، احتمالية حدوث اتفاقيات بين قوات حفتر وأهالي وعمداء مصراتة لتحييدهم عن القتال الراهن، بمجرد أحلام يقظة لبعض الواهمين.

وفي شأن آخر أضاف يقول:

نتعامل بحسم كبير فيما يتردد عن وجود مطلوبين دوليين بصفوف قوات الجيش والقوات المساندة له.

ونوه باشاغا بأن حفتر ادعى أنه شن مؤخرا أكثر من 13 غارة جوية على مصراتة بهدف تدمير مشروع بناء قاعدة تركية في محيط الكلية الجوية، موضحًا أن هذا أمر عار تماما عن الصحة، ولم يمنحوا قواعد عسكرية لأحد.