باشاغا مُخاطباً السفير الإيطالي: نرفض مبدأ توطين المهاجرين في ليبيا

أعلن وزير الداخلية فتحي باشاغا أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية، مشيراً إلى أن قوات بركان الغضب لازالت مرابطة في مواقعها للدفاع عن العاصمة طرابلس ضد اعتداء حفتر عليها.

حيث جاء ذلك خلال استقبال باشاغا للسفير الإيطالي لدى ليبيا صباح اليوم الاثنين بديوان الوزارة بطرابلس.

هذا وستعرض اللقاء الوضع السياسي في ليبيا، وتطرق إلى مؤتمر برلين المقرر عقده المدة القادمة بخصوص ليبيا.

من جهته دعا وزير الداخلية خلال هذا اللقاء الدول الأوروبية إلى مد يد العون لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية للوصول بليبيا إالى بر الأمان، مُطالباً كافة الدول الداعمة لعدوان حفتر على طرابلس بالتوقف فوراً عن دعمها وتدخلها في السيادة الليبية.

كما ناقش اللقاء ملف الهجرة غير الشرعية بإعتبارها مسألة إنسانية، وشدد باشاغا على ضرورة رفض مبدأ توطين المهاجرين في ليبيا.

وعبّر السفير الإيطالي عن رغبة بلاده بأن يتحرك المجتمع الدولي لدعم ليبيا في ملف الهجرة غير الشرعية باعتبارها مشكلة تهدد دول العالم كافة وليبيا خاصة.