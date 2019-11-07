«باشاغا» يبحث أوجه التعاون الأمني مع ألمانيا

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الخميس، السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر اوفتشا.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمجالات الأمنية بين وزارتي الداخلية الليبية والألمانية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.

كما تم التطرق إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

من جانبه وصف السفير الألماني اللقاء بـ”الودي والبنَّاء”.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر يقول:

ناقشنا عملية برلين وسبل التغلب على المنطق العسكري للصراع وكذلك وضع المهاجرين واللاجئين.