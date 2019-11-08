«باشاغا» يبحث أوجه التعاون المشترك مع الداخلية الفرنسية

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الخميس، بمقر السفارة الفرنسية بالعاصمة التونسية بالسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، بحضور عدد من المسؤولين بوزارتي الداخلية الليبية والفرنسية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء ناقش التعاون المشترك بين وزارة الداخلية الليبية والداخلية الفرنسية وتحديدا في مجال السلامة الوطنية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السلامة الوطنية ووزارة الداخلية الفرنسية، في مجال التدريب على الإطفاء والسلامة المدنية، والإنقاذ، وعدد من المجالات الأمنية الأخرى.

هذا واُفتٌتِح الملتقى الفرنسي الليبي في مجال الدفاع المدني بحضور العديد من الشركات الفرنسية العالمية المختصة في مجال إصدار الجوازات والبطاقات الشخصية والطائرات والدفاع المدني والمستشفيات الميدانية.

وعلى هامش الملتقى عُقِد اجتماع مع الشركات الفرنسية وذلك لتبادل الخبرات والتجارب الأمنية.