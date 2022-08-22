«باشاغا» يبحث وضع إستراتيجية علمية شاملة لتعديل سعر الصرف

التقى رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، في مدينة مصراتة، بمجموعة من رجال الأعمال والتجار.

ويأتي اللقاء للتباحث حول الوضع السياسي وتأثير الركود الاقتصادي على الاقتصاد الوطني.

واستمع باشاغا من الحضور عن ما يعانيه القطاع الخاص من تحديات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وكذلك خطة الحكومة الليبية لتنشيط عجلة الاقتصاد.

وتطرق اللقاء للحديث حول وضع استراتيجية علمية شاملة لتعديل سعر الصرف لتخفيف المعاناة عن المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وشدّد باشاغا على دعم الحكومة للقطاع الخاص والتشجيع على الشراكة بين القطاع الخاص والعام وكذلك الشراكة بين الشركات المحلية والأجنبية.