«باشاغا» يتعهد بخارطة طريق للتعافي وإجراء الانتخابات

تعهد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن حيث وضع خارطة الطريق الخاصة به للتعافي من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا، ووقع تعهدًا من ثماني نقاط.

وينص التعهد على أن يلتزم رئيس الوزراء بمجموعة من الإجراءات التي ستوجه البلاد إلى الانتخابات وما يليها بعد عقد من الاضطرابات والفرص الضائعة.

وتعهد رئيس الوزراء فتحي باشاغا بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن حتى يكون للشعب الليبي الحق في تقرير المصير ويكون هو صاحب القرار النهائي في مصيره ومستقبله.

كما تعهد باستحداث منصب “المنسق السامي لشؤون الانتخابات والناخبين” للعمل على المتطلبات الفنية والجداول الزمنية والخطوات اللازمة للانتخابات بشكل كامل.

وتركز خارطة الطريق للتعافي على الأولويات الرئيسية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وضمان الأمن والازدهار الاقتصادي. ولتحقيق ذلك، يجب أن تحدث تغييرات في المجالات الآتية: