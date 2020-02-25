«باشاغا» يتفقد عدداً من محاور القتال جنوب طـرابلس

معالي وزير الداخلية السيد "فتحي باشاغا" يزور محاور القتال جنوب العاصمة طرابلسقام وزير الداخلية بزيارة إلى محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس صباح يوم أمس الإثنين الموافق 24 فبراير 2020م، والتقى الوزير خلال جولته بمجموعة من قادة المحاور من العسكريين والقوات المساندة المدافعين عن العاصمة طرابلس… حيث أثنى على جهود الجميع ضباطاً وجنوداً ومتطوعين وعلى شجاعتهم والتضحية بأنفسهم في سبيل الدفاع عن حياة المواطنين وأرزاقهم، وأكد خلال الزيارة أن الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في ضبط الأمن في مناطق مختلفة وعلى رأسها العاصمة طرابلس هو استكمال لجهود أبطال عملية بركان الغضب، وأن حرصه على عدم وجود أي تجاوزات أو اعتداء على مؤسسات الدولة أو على المواطنين وارزاقهم والحرص على تطبيق القانون والتقيد به هو التزام بذات المبادئ التي يحارب أبطال بركان الغضب من أجلها وحماية لهم من أي استغلال لجهودهم وتضحياتهم في سبيل المصالح الشخصية أو تحولهم من أبطال إلى مجرمين في عين المواطنين في حال تم السماح لضعاف النفوس بالقيام بتجاوزات يعتقدون أنه يجب أن يتم غض الطرف عنها فقط لأنهم يحاربون ضد المجرم خليفة حفتر.#وزارة_الداخلية#حكومة_الوفاق_الوطني