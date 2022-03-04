«باشاغا» يدعو الأجهزة السيادية إلى عدم التعامل مع حكومة الوحدة كونها «منتهية الولاية»

دعا رئيس الوزراء فتحي باشاغا إلى عدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية «المنتهية ولايتها» مؤكدا أنّ الحكومة الليبية هي الممثل الشرعي الوحيد للسلطة التنفيذية في البلاد.

دعوة باشاغا جائت في رسالة موجهة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومكتب النائب العام,

وفي رسالة أخرى موجهة إلى مدير مديرية أمن طرابلس وجهاز الردع وعدد من القوى الأمنية في العاصمة طالب باشاغا بتأمين مقار الوزارات والمرافق الحيوية ورفع حالة التأهب أمام أي خروقات أمنية تمس العاصمة.

وطالب باشاغا في رسالة إلى رئيس مصلحة الطيران المدني ضرورة فتح المجال الجوي لحركة الطيران المدني وعدم التعامل مع حكومة الوحدة «منتهية الولاية» بناء على قرار مجلس النواب