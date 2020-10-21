«باشاغا» يزور روما ويلتقي مسؤولي الحكومة الإيطالية

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، على رأس وفد رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل رسمية إلى العاصمة الإيطالية روما، التقى خلالها عدداً من مسؤولي الحكومة الإيطالية.

وبحث الوزير والوفد المرافق له، مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورجيز، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية الإيطالية، أوجه التعاون بين البلدين في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسُبل إيجاد الحلول للمشاكل والعراقيل التي تُواجه البلدين جراء هذه الظاهرة وما ترتب عليها من مشاكل على دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وتطرق الاجتماع الذي عُقِد بمقر وزارة الداخلية الإيطالية، إلى مناقشة التعاون الأمني بين ليبيا وإيطاليا في عدد من المجالات الأمنية منها تدريب الكوادر الأمنية بوزارة الداخلية الليبية في مجال أمن السواحل وطيران الشرطة والطيران المُسيَّر لمكافحة الهجرة غير الشرعية لمراقبة الحدود والسواحل الليبية والدعم اللوجيستي لمكافحة هذه الظاهرة.

كما نوقش أيضاً خلال الاجتماع إنشاء غرفة مشتركة بين ليبيا وإيطاليا في مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد منها, بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأثنت لامورجيز على الجهود التي يبذلها وزير الداخلية المفوض ووزارة الداخلية الليبية في الحد من الهجرة غير الشرعية، باعتبار أن هذا الملف من أولويات الاتحاد الأوروبي، مما يتطلب دعم الجانب الليبي من خلال إنشاء غرفة مشتركة لمراقبة السواحل الليبية وحركة المهاجرين ودعم طيران الشرطة وأمن السواحل الليبي للحد من هذه الظاهرة.

كما التقى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإيطالية روما، وزير الشؤون الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وعدد من المسؤولين بالوزارة، بحضور سفير ليبيا لدى إيطاليا والمندوب الأمني بالسفارة ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر وزارة الخارجية الإيطالية، مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات خاصةً الأمنية منها بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.