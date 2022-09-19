«باشاغا» يعتزم الإعلان عن خطته لتحقيق الاستقرار والسلام

يعتزم رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، الإعلان عن خطته لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.

جاء ذلك بحسب ما ذكر باشاغا، اليوم الاثنين، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أشار فيها إلى عقده اجتماعات وصفها بالمثمرة والبناءة مع الدول الصديقة والشقيقة.

وقال باشاغا: “سأقوم بالإعلان عن خطتي قريباً والتي تركّز على ما يحقق الاستقرار والسلام والازدهار لليبيا وشعبها الكريم ويضمن وصولنا إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة حرة ونزيهة”.

وأضاف: “أثمن عالياً ما لمسناه من إيجابية واستعداد للتعاون والعمل المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة، وسوف ننهض بليبيا على أسسٍ من الديمقراطية، وانطلاقاً من إرادة الشعب الليبي الذي يستحق العيش بسلام وطمأنينة اقتصادية واجتماعية”.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام محلية أنّ رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، سيتوجه لمدينة بنغازي غداً الثلاثاء، بعد لقاءات مع مسؤولين أتراك.

وذكرت الوسائل الإعلامية أنّ باشاغا سيجتمع بحكومته، ثم سيلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تمهيدا لحضور جلسة المجلس الأسبوع المقبل تلبية للدعوة التي وجهت له لتقديم إحاطة حول عمل حكومته.

ونوهت الوسائل الإعلامية إلى أنّه ستلي جلسة مجلس االنواب جولة خارجية أخرى لرئيس الحكومة الليبية تبدأ بمصر، وستتناول طبيعة المرحلة المقبلة ومباشرة حكومته مهامها من طرابلس.