باشاغا يكلف عدد من مدراء إدارات ومديريات أمن ومنافذ بالوزارة

أصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا القرار رقم (1950) بشأن إنشاء مكتب شؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

كما أصدر باشاغا عدد من القرارات بتكليف مدراء إدارات ومديريات أمن ومنافذ بالوزارة.

وجاء في نص القرار رقم (1951) تكليف العميد مهندس الطاهر أبوالقاسم المحمودي بمهام مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ.

وأصدر القرار رقم (1953) والقرار رقم (1954) بتكليف كل من العميد دكتور أحمد الهادي كركوب بمهام مدير إدارة العلاقات والتعاون، وتكليف العميد دكتور أسامة شعبان عويدان بمهام مدير إدارة المرور والتراخيص.

وفيما يتعلق بمديرية أمن طرابلس أصدر الوزير القرار رقم (1952) بتكليف العميد سالم السائح سالم قريميده بمهام مدير مديرية أمن طرابلس.

أما فيما يخص المنافذ الجوية أصدر وزير الداخلية القرار رقم (1955) والقرار رقم (1956) بتكليف العميد عزالدين مصطفي الزوق بمهام مدير أمن منفذ مطار طرابلس الدولي، وتكليف العقيد خيري محمد العربي بمهام مدير أمن منفذ مطار معتيقة الدولي.