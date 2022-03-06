«باشاغا» يُؤكد حرصه على استلام مهامه بشكل سلس وفقاً للقانون

أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا، حرصه على استلام مهامه بشكل سلس وفقا للقانون ومباشرة مهام عمله من العاصمة طرابلس، إضافة إلى التزامه بتهيئة كافة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسب خارطة الطريق المتفق عليها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، حيث ناقش الطرفان المستجدات السياسية في ليبيا.

وتواصل سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا.

ونقل حساب السفارة على تويتر عن نورلاند قوله، إن هذا التواصل يأتي في سياق التوترات السياسية المستمرة في ليبيا.

وأضاف نورلاند: “وأنا على ثقة من رغبة كلا القياديين في تجنّب تصعيد العنف”.

وتابع: “وشجعتهما على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

وأردف السفير الأمريكي: “وشجعتهما على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.