«باشاغا» يُطلق مبادرة وطنية لتعزيز التوافق مع مختلف الأطراف والمكونات

أعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، عن إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز التوافق مع مختلف الأطراف والمكونات الليبية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقامه باشاغا رفقة نوابه، اليوم الثلاثاء، في مدينة درنة شرقي ليبيا.
وقال باشاغا: “نسعى من خلال هذه المبادرة إلى توسيع رقعة التواصل وضمان مشاركة الجميع برغبة حقيقية وصادقة لتوحيد الجهود والوصول لمرحلة البناء والسلام”.
وأضاف: “تهدف المبادرة التي ترعاها الحكومة إلى التواصل مع القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية وتحقيق التوافق المرجو”.
هذا وتستند مبادرة رئيس الحكومة على مجموعة مبادئ، أهمها:
- الحفاظ على سيادة ليبيا ومنع التدخل الأجنبي
- عدم اللجوء للعنف ومنع المواجهات المسلحة
- احترام الشرعية الليبية وما نتج عن الأجسام التشريعية
- العفو والمصالحة
- بناء المؤسسات الأمنية والمدنية وفق معاير عالمية
- التعاون التام من أجل محاصرة الفساد
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