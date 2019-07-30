«باشاغا» يُوعز بالتحقيق الكامل في تزوير بيانات منظومة الرقم الوطني لأبناء حفتر

أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، تعليماته لمصلحة الأحوال المدنية بالتحقيق الكامل في واقعة تزوير بيانات في منظومة الرقم الوطني تخص عائلة خليفة حفتر.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان الثلاثاء، أن هذا الإجراء جاء بعد ما توارد من أنباء حول تغيير جوهري في اسم صدام خليفة بلقاسم حفتر، وبلقاسم خليفة بلقاسم حفتر، بحيث تم حذف اللقب في الإدارج الخاص بهما من منظومة الرقم الوطني.

وقالت الوزارة في بيانها:

وهذا العمل يؤكد ما توافر لدينا من معلومات أمنية دقيقة عن نية المذكوران أعلاه للحصول على جنسية من دولة قبرص بمقابل مبالغ مالية تُدفع على شكل استثمار، وأن القصد من إحداث تعديل في الأسماء يعقبه إخفاء اللقب في جواز السفر الذي يصدر طبقا للرقم الوطني، ومن ثم محاولة الهروب من أي تتبع يتعلق بالعمليات المصرفية المشبوهة والقيودات الجنائية بالخارج، خاصة وأن المدعو صدام حفتر متهم من قِبل فريق الخبراء التابع لمجلس الأمني المعني بليبيا في واقعة الاستيلاء على أموال فرع البنك المركزي بالمنطقة الشرقية.

وأكدت وزارة الداخلية على عدم السماح بتكسير مبدأ الإفلات من العقاب والتتبع الجنائي عبر الوسائل المتاحة قانونًا، منوهة بأن جميع الآثمين سيمثلون يومًا أمام القضاء، بحسب البيان.