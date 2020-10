باكستان تستدعي سفير فرنسا للاحتجاج على الإساءة للرسول الكريم ﷺ

استدعت باكستان، اليوم الاثنين، السفير الفرنسي لديها، للاحتجاج على نشر باريس رسوما مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، و”الحملة الممنهجة للإسلاموفوبيا” هناك.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية لوكالة “رويترز” استدعاء بلاده للسفير الفرنسي.

وقال المتحدث إن بيانا صادرا عن الوزارة جاء فيه أن “باكستان تدين حملة ممنهجة لرُهاب الإسلام خلف ستار حرية التعبير”.

وتأتي الخطوة الباكستانية عقب تصريحات أطلقها مساء الأحد رئيس الوزراء عمران خان، انتقد فيها سلوك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعزمه على نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وكتب خان في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاجم الإسلام عندما شجع عرض الرسوم التي تسخر من النبي محمد”.

وأضاف: “من خلال مهاجمة الإسلام، أضر الرئيس ماكرون بمشاعر ملايين المسلمين في أوروبا وفي أنحاء العالم، دون أن يفهم ذلك”.

