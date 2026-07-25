باكستان.. مقتل 12 جندي بـ«تفجيرٍ انتحاري» استهدف نقطة عسكرية

أعلن الجيش الباكستاني، في بيانٍ صادر عن إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية (ISPR)، مقتل 15 شخصًا، بينهم 12 جنديًا، في هجومٍ انتحاري استهدف نقطة تفتيش مشتركة للشرطة في منطقة تانك شمال غربي باكستان، خلال ليلتي 23 و24 يوليو.

وأوضح البيان أن قوات الأمن أحبطت هجومًا إرهابيًا استهدف نقطة التفتيش، بعدما حاول المهاجمون اختراق الإجراءات الأمنية، إلا أن القوات تعاملت معهم بسرعة وفعالية، ما أسفر عن مقتل 12 مسلحًا.

وأضاف الجيش أن أفراد قوات الأمن أظهروا شجاعةً ومهنيةً استثنائيةً خلال التصدي للهجوم، وواصلوا ملاحقة المسلحين الذين حاولوا الفرار، ما أدى إلى القضاء عليهم.

وأشار البيان إلى أن المهاجمين، وبعد إخفاقهم في تنفيذ الهجوم، عمدوا إلى توجيه سيارةٍ مفخخةٍ محملةٍ بالمتفجرات نحو الجدار الخارجي لنقطة التفتيش، ما تسبب في انفجارٍ عنيفٍ ألحق أضرارًا جسيمةً بالبنية التحتية للموقع.

وذكر الجيش الباكستاني أن الهجوم أسفر عن مقتل 15 شخصًا، بينهم 12 من أفراد الجيش، واثنان من عناصر الشرطة، إضافةً إلى مسؤولٍ في إدارة الغابات.

وأكدت إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية أن قوات الأمن باشرت، عقب الهجوم، عملية تمشيطٍ وتفتيشٍ واسعةً في المنطقة، بهدف ملاحقة أي عناصر إرهابية ما تزال موجودة.

وشدد الجيش، في بيانه، على أن قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون ستواصل عملياتها ضد الإرهاب بكل قوةٍ وحزمٍ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتعزيز الأمن وإرساء السلام والاستقرار في البلاد.

وأكد أيضًا أن تضحيات قوات الأمن لن تذهب سدى، وأن التزامها بالدفاع عن الوطن، وحماية الأمن القومي، والقضاء على الإرهاب التزامٌ ثابتٌ لا يتزعزع.

هذا وتشهد المناطق الشمالية الغربية في باكستان، ولا سيما إقليم خيبر بختونخوا، تصاعدًا في الهجمات المسلحة التي تستهدف قوات الأمن خلال السنوات الأخيرة، ما يدفع الجيش الباكستاني إلى تنفيذ عملياتٍ أمنيةٍ وتمشيطٍ متواصلةٍ لملاحقة الجماعات المسلحة وتعزيز الاستقرار في تلك المناطق.