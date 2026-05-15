باكستان.. هجوم انتحاري واشتباكات مسلحة تستهدف الجيش

قتل ما لا يقل عن 9 عسكريين وأصيب أكثر من 20 آخرين، في هجوم مسلح استهدف معسكرًا للجيش في منطقة باجور بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، وفق ما أفادت وكالة أنباء شينخوا.

ووقعت الحادثة عندما اقتحم منفذ الهجوم محيط المعسكر بسيارة مفخخة وفجّر عبوة ناسفة، قبل أن يشن مسلحون آخرون هجومًا مسلحًا بإطلاق النار على الجنود داخل الموقع، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة.

وتدخلت القوات الأمنية لاحتواء الهجوم، حيث ردت على المهاجمين، ما أسفر عن مقتل عدد منهم خلال المواجهات المسلحة التي أعقبت التفجير.

ويُعد إقليم خيبر بختونخوا، ولا سيما منطقة باجور، من أبرز المناطق المضطربة أمنيًا في باكستان، إذ تنشط فيه جماعات متطرفة تسعى لفرض نفوذها في المنطقة، من بينها “طالبان باكستان”، إلى جانب عناصر مرتبطة بتنظيمات مسلحة أخرى.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصاعد التحديات الأمنية التي تواجهها باكستان في مناطقها الحدودية، في وقت تكثف فيه السلطات عملياتها العسكرية والأمنية لمكافحة التطرف وتعزيز الاستقرار الداخلي، وسط مخاوف متزايدة من انعكاسات الوضع في أفغانستان المجاورة.

وتعمل القوات الباكستانية على تعزيز الإجراءات الأمنية حول المعسكرات والمناطق القبلية، في محاولة للحد من الهجمات المستقبلية وحماية الجنود والمدنيين.

ويُعتبر إقليم خيبر بختونخوا نقطة عبور استراتيجية للجماعات المسلحة، نظرًا لطبيعته الجبلية وحدوده المتداخلة مع أفغانستان، ما يجعله ساحة متكررة للتوترات والهجمات المسلحة.