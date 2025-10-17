باكستان.. هجوم انتحاري يودي بحياة 7 جنود قرب الحدود الأفغانية

قُتل سبعة جنود من القوات الباكستانية صباح الجمعة في هجوم انتحاري استهدف موقعًا عسكريًا قرب الحدود مع أفغانستان، وفق ما أفادت به مصادر أمنية باكستانية.

ويأتي الهجوم في منطقة تشهد تصاعدًا متزايدًا في التوترات والاشتباكات بين قوات الأمن الباكستانية ومسلحين، رغم الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها مؤخرًا عقب مواجهات دامية شهدها الشهر الجاري.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما لم تصدر الحكومة الباكستانية أي تعليق رسمي حول هوية المنفذ أو الدوافع وراء العملية.

ويأتي هذا التصعيد بعد يومين فقط من اتفاق كابول وإسلام آباد على وقف إطلاق نار مؤقت في محاولة لخفض التوترات التي تفاقمت إثر سلسلة من الغارات الجوية والاشتباكات البرية، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين على جانبي الحدود.

وتشهد الحدود بين البلدين توترًا متزايدًا منذ أسابيع، في أسوأ موجة من المواجهات منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان عام 2021.

وتتهم باكستان السلطات الأفغانية بالسماح لجماعات مسلحة باستخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات ضدها، بينما ترفض طالبان هذه الاتهامات، متهمةً إسلام آباد بترويج معلومات مضللة والسماح لعناصر من تنظيم داعش بالعمل داخل باكستان لزعزعة استقرار أفغانستان.