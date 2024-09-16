بالأرقام.. الوطنية للنفط تحصي كميات الاستهلاك في الساعات الماضية

أحصت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، إجمالي كميات الغاز والنفط والديزل والزيت الثقيل المستهلكة خلال الـ24 ساعة الماضية، والكميات التي استهلكتها المؤسسات والشركات ومصانع الاسمنت ومجمع الحديد والصلب.

وأوضحت المؤسسة في بيان عبر صفحتها الرسمية أن “إجمالي الاستهلاك من الغاز الطبيعي1169.11 مليون قدم مكعب، و11873 طن متري ديزل، و18.081برميل نفط خام، و32740طن متري زيت ثقيل.

وأشارت الشركة إلى أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء بلغ 1006.36 مليون قدم مكعب من الغاز، و11873 طن متري من الديزل، و18.081 برميل نفط خام لمحطة أوباري.

وأضافت المؤسسة أن استهلاك المؤسسة الوطنية للنفط بلغ 84.61 مليون قدم مكعب غاز، واستهلاك مصانع الأسمنت بلغ 29.32 مليون قدم مكعب غاز.

ولفتت المؤسسة إلى أن استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع أخرى صغيرة بلغ 84.82 قدم مكعب غاز، و32740طن متري زيت ثقيل.