بالأرقام.. حجم الاستثمارات السعودية في مصر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تطور قيمة الاستثمارات مع السعودية، والتي حققت قفزة كبيرة في العام المالي الماضي 2023، قياسا بالفترة المناظرة لها في العام المالي السابق له 2022.

وبحسب موقع اليوم السابع، “سجل إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر نحو 2.4 مليار دولار في العام المالي الماضي، ارتفاعا من 491.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 1.9 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 474%”.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى “أن ارتفاع قيمة الاستثمارات السعودية في مصر صاحبه ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال أول 5 أشهر من العام الجاري 2024، لتسجل 3.8 مليار دولار، بينما كانت نحو 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 900 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 29.3%، حيث ارتفعت صادرات مصر إلى المملكة من بعض السلع أهمها نحاس ومصنوعاته، والوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والفواكه، وآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، وأخيرا مصنوعات من حديد أو صلب”.

وبحسب البيانات، “كانت أهم واردات مصر من المملكة العربية السعودية تضم كلا من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، واللدائن ومصنوعاتها، ومنتجات كيميائية عضوية، وألمنيوم ومصنوعاته، إلى جانب واردات منتجات كيميائية غير عضوية، والورق، والسكر ومصنوعات سكرية، ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية، ومحضرات غذائية، وأخيرا مصنوعات من حديد أو صلب”.