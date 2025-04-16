بالأرقام.. روسيا تمتلك احتياطيات طاقة هائلة

كشفت “الاستراتيجية الروسية للطاقة حتى العام 2050″، التي أُقرت حديثاً، “عن امتلاك روسيا لأكبر احتياطيات طاقة في العالم، مما يعزز مكانتها كقوة عظمى في مجال الموارد الطبيعية”.

النفط: أشارت البيانات إلى “احتياطيات مؤكدة تبلغ 31.3 مليار طن، تمثل 15% من الاحتياطي العالمي، وتضع روسيا في المرتبة الثالثة عالميًا، فيما يشكل الإنتاج الروسي 10% من الإنتاج العالمي، مما يجعلها ثاني أكبر منتج للنفط الخام عالميًا”.

الغاز الطبيعي: بحسب البيانات، “فالاحتياطيات المؤكدة تصل إلى 63.4 تريليون متر مكعب، مما يمنح روسيا المركز الأول عالميًا، وتساهم روسيا بـ16% من إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، حيث تأتي في المرتبة الثانية بين كبار المنتجين:.

الفحم: “تُقدر احتياطيات الفحم بـ272.7 مليار طن 500 عام وفقاً لمستويات الإنتاج الحالية، مما يضعها في المرتبة الخامسة عالميًا، والإنتاج الروسي يمثل 5% من الإنتاج العالمي، لتحتل المرتبة السادسة بين كبار المنتجين”.

اليورانيوم: “تمتلك روسيا 705 آلاف طن من اليورانيوم، ما يعادل 8% من الاحتياطي العالمي، وتساهم بـ5% من الإنتاج، لتأتي في المركز السادس عالميًا”.

وتؤكد الاستراتيجية الجديدة أن “التحول العالمي نحو الطاقة منخفضة الكربون سيفتح آفاقًا وفرصًا واعدة لروسيا، خصوصاً في المعادن الاستراتيجية مثل النيكل، الكوبالت، والنحاس، حيث تتمتع روسيا بإمكانات كبيرة لاستغلالها”.