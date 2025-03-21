بالترتيب.. مجموعات تصفيات «آسيا» المؤهلة لـ«كأس العالم»

انتهت أمس، منافسات الجولة السابعة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات “كأس العالم 2026”.

وفيما يلي “ترتيب المجموعات الثلاث في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد إجراء مباريات الجولة السابعة”:

المجموعة الأولى:

1- إيران: 19 نقطة

2- أوزبكستان: 16 نقطة

3- الإمارات: 10 نقاط

4- قطر: 10 نقاط

5- قرغيزستان: 3 نقاط

6- كوريا الشمالية: نقطتان

المجموعة الثانية:

1- كوريا الجنوبية: 15 نقطة

2- الأردن: 12 نقطة

3- العراق: 12 نقطة

4- عمان: 7 نقاط

5- الكويت: 5 نقاط

6- فلسطين: 3 نقاط

المجموعة الثالثة:

1- اليابان: 19 نقطة (تأهلت رسميا)

2- أستراليا: 10 نقاط

3- السعودية: 9 نقاط

4- إندونيسيا: 6 نقاط

5- البحرين: 6 نقاط

6- الصين: 6 نقاط

هذا “ومن المقرر أن تجرى مباريات الجولة الثامنة يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، وتتأهل من الدور الثالث لتصفيات قارة آسيا ستة منتخبات مباشرة إلى كأس العالم 2026، وهي المنتخبات التي ستحصل على المركزين الأول والثاني في المجموعات الثلاثاء، أما المنتخبات التي تحصل على المركزين الثالث والرابع، فستتأهل إلى الدور الرابع الذي سيشهد تنافسا بين المنتخبات الستة على بطاقتين”.

وبحسب قناة “روسيا اليوم”، “سيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، بواقع ثلاثة منتخبات في كل مجموعة، يتأهل خلالها المتصدران مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثاني مواجهتين ذهابا وإيابا لتحديد المنتخب الآسيوي الذي سيخوض الملحق القاري”.

وأمس، أصبح منتخب اليابان، أول منتخب يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد المنتخبات المستضيفة للبطولة: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.