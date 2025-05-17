بالتفصيل.. أبرز ما جاء بكلمات القادة المشاركين في قمة بغداد بدورتها الرابعة والثلاثين

انطلقت اليوم السبت، أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية في العاصمة العراقية بغداد، وسط مشاركة عدد من القادة والزعماء العرب وممثلين عن منظمات دولية، في قمة هيمنت عليها تطورات الحرب في غزة، وملف العقوبات على سوريا، والانقسامات الإقليمية.

وخلال القمة أدلى قادة وزعماء عرب ودوليين بتصريحات بارزة حول الأوضاع في المنطقة، لا سيما القضية الفلسطينية، ملف غزة، ورفع العقوبات عن سوريا.

عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين:

شدد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكداً ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فوراً ودون عوائق.

شدد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكداً ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فوراً ودون عوائق. أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية:

أشار إلى أن مفهوم الأمن القومي العربي لا يزال بعيد التحقيق، ولفت إلى تهديدات تواجه بعض الدول العربية من الاستقطابات الداخلية والصراعات.

أشار إلى أن مفهوم الأمن القومي العربي لا يزال بعيد التحقيق، ولفت إلى تهديدات تواجه بعض الدول العربية من الاستقطابات الداخلية والصراعات. محمد علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي:

عبّر عن آمال كبيرة في قمة بغداد لتحقيق الوحدة العربية، مديناً “الإبادة الجماعية” التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.

عبّر عن آمال كبيرة في قمة بغداد لتحقيق الوحدة العربية، مديناً “الإبادة الجماعية” التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة. بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا:

طالب بإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة فوراً، مشدداً على ضرورة وقف العنف في غزة والضفة الغربية.

طالب بإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة فوراً، مشدداً على ضرورة وقف العنف في غزة والضفة الغربية. أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة:

ندد بالعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، داعياً إلى إنهاء منع إدخال المساعدات الإنسانية، مع إشادته بالتقدم في العراق.

ندد بالعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، داعياً إلى إنهاء منع إدخال المساعدات الإنسانية، مع إشادته بالتقدم في العراق. عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر:

أكد أن المنطقة تواجه تحديات معقدة تتطلب موقفاً موحداً للدفاع عن الأمن العربي، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية وقطاع غزة يتعرض لتدمير ممنهج بهدف تهجيره.

وأعلن استمرار جهود مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، مع عزمه تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.

كما جدد تأكيد دعم حل الدولتين ورفع العقوبات عن سوريا، مع الدعوة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الجولان المحتل.

أكد أن المنطقة تواجه تحديات معقدة تتطلب موقفاً موحداً للدفاع عن الأمن العربي، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية وقطاع غزة يتعرض لتدمير ممنهج بهدف تهجيره. وأعلن استمرار جهود مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، مع عزمه تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة. كما جدد تأكيد دعم حل الدولتين ورفع العقوبات عن سوريا، مع الدعوة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الجولان المحتل. محمود عباس، الرئيس الفلسطيني:

دعا إلى تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها في غزة، مطالباً حماس والفصائل بتسليم السلاح للسلطة الفلسطينية، ودعم برامج الإصلاح في الضفة الغربية والقدس.

وأكد ضرورة تبني خطة عربية شاملة لإنهاء الحرب في غزة، مع استعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل إذا توافرت الظروف المناسبة.

دعا إلى تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها في غزة، مطالباً حماس والفصائل بتسليم السلاح للسلطة الفلسطينية، ودعم برامج الإصلاح في الضفة الغربية والقدس. وأكد ضرورة تبني خطة عربية شاملة لإنهاء الحرب في غزة، مع استعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل إذا توافرت الظروف المناسبة. رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني:

وصف ميليشيات الحوثي بأنها تهديد إرهابي عابر للحدود، مكرراً الدعوة لتصنيفها كمنظمة إرهابية، ومثمناً دعم السعودية والإمارات للشعب اليمني.

وصف ميليشيات الحوثي بأنها تهديد إرهابي عابر للحدود، مكرراً الدعوة لتصنيفها كمنظمة إرهابية، ومثمناً دعم السعودية والإمارات للشعب اليمني. جعفر حسان، رئيس وزراء الأردن:

أكد أن الأولوية وقف الحرب على غزة، مشيراً إلى أن تداعياتها ستستمر سنوات، داعياً إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة ودعم استقرار سوريا ووحدتها، مرحباً برفع العقوبات الأمريكية عن دمشق.