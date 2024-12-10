بالتفصيل..الهجمات التي نفذتها إسرائيل في سوريا خلال ايام!

في هجمات وصفت بأنها أحد أكبر عمليات القصف الجوي في تاريخها، نفذت إسرائيل عمليات قصف جوي واسع النطاق استهدفت منشآت عسكرية أدت إلى دمار غير مسبوق في القدرات التسليحية للجيش السوري، وشملت الهجمات مواقع عسكرية برية وقواعد جوية وبحرية، إضافة إلى مخازن أسلحة استراتيجية ومراكز أبحاث علمية.

وفيما يلي أبرز المواقع التي استهدفتها إسرائيل داخل سوريا خلال الأيام الماضية:

مطار المروحيات في عقربا بريف دمشق.

كتيبة الدفاع الجوي بمنطقة معلولا بريف دمشق.

مطار المزة العسكري بدمشق الذي يحوي عشرات المروحيات والمقاتلات الحربية.

مقر الفرقة الرابعة والفرقة “105” التابعة للحرس الجمهوري.

مواقع عسكرية أخرى غربي العاصمة السورية.

مقر اللواء “132” في درعا.

مواقع دفاع جوي ومخازن أسلحة بمدينة درعا جنوبي سوريا.

مقرات الفوج 175 واللواء 12 وقيادة الفرقة الخامسة في درعا.

موقع دفاع جوي في اللاذقية.

سفن حربية ولنشات صواريخ في ميناء اللاذقية على البحر المتوسط.

مركز البحوث العلمية في برزة في دمشق.

مركز للحرب الإلكتروني في دمشق.

قاعدة خلخلة الجوية شمال مدينة السويداء.

مواقع وثكنات عسكرية ومستودعات صواريخ في منطقة القلمون.

قاعدة “القامشلي” الجوية في شمال شرقي سوريا.

قاعدة “شنشار” في ريف حمص.

مطار عقربا جنوب غربي دمشق.

قاعدة الشعيرات جنوب حمص.

مخازن صواريخ “أرض – أرض” سكود بعيدة المدى تتبع اللواء 155 في جبال القلمون والقطيفة.

أهداف عسكرية أخرى في مناطق المزة وكفرسوسة وسط دمشق.