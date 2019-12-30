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بالصور.. تكثيف الدوريات والتمركزات الأمنية بمناطق العاصمة

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 30 ديسمبر 2019 - 21:39
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تم تـفعيل الـبوابات الأمـنية الـمتحركة والـثابتة. [داخلية الوفاق]

قامت الدوريات الأمنية ووحدة التحري والقبض بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، وـإشـراف رئيس الفرع، الاثنين، بتكثيف عمل الدوريات داخل بلدية تاجوراء ومناطق العاصمة طرابلس.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الإجراء يأتي فـي إطـار الـجهود الأمـنية الـتي تـبذلها الأجـهزة الأمـنية الـتابعة للوزارة فـي حـفظ الأمـن والإسـتقرار.

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وتم تـفعيل الـبوابات الأمـنية الـمتحركة والـثابتة وتـفتيش الـمركبات الآلـية وضـبط الـمجرمين والـخارجين عـن الـقانون، وذلك مـن أجـل أمـن وسـلامة الـمواطن وأداء الـواجب الأمـني عـلى أكـمل وجـه، بحسب الوزارة.

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