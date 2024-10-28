بالفيديو.. «الدبيبة» يترأس اجتماع مجلس الوزراء في طرابلس

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لعام 2024، في العاصمة طرابلس.

وقال الدبيبة: “تغيير إدارة المركزي كان لا بد منه، وهي خطوة أولى ضمن سلسلة من الإصلاحات العميقة التي تهدف إلى إنهاء حالة العبث وإعادة الحيوية إلى الاقتصاد الليبي”.

وأضاف: “لقد طويت مع هذا القرار بلا رجعة، صفحة الفردية والمزاجية والابتزاز السياسي باستخدام أهم منصب مالي في البلاد”،قائلا: “زمن الفردية واللامؤسساتية قد صار جزءا من الماضي، ولن نقبل التمديد للأجسام الحالية ولن نبقى مكتوفي الأيدي أمام الفئة التي تعرقل الانتخابات”.

وأضاف: “الذهاب لانتخابات مباشرة تجدد شرعية كل الأجسام التشريعية والتنفيذية، هو خط أحمر بالنسبة لنا”، قائلا: “هناك ملايين تدفع وأسلحة تشحن وأدوات إعلامية ومخابراتية تعمل ليل نهار وذمم تشترى، هدفها النيل من استقراركم، وضرب اقتصادكم”.

وتابع الدبيبة: “وزارتا الداخلية والدفاع أطلقنا عملية “عاصمة السلام” وهي خطوة باتجاه إعادة بسط الأمن واستعادة هيبة مؤسسات الدولة، واليوم هو عهد المشروعات الكبرى لتكون الأيام القادمة حافلة بها”.

وأضاف الدبيبة: “لن تستقر البلاد ما لم نضع حدا للتفاهمات المؤقتة الظرفية التي راكمت الأزمات، ولا استقرار سيتحقق دون رؤية واضحة لإعادة الحياة السياسية إلى مسارها الطبيعي، عبر دستور دائم وانتخابات نزيهة وفق قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ”.

وقال: “نفخر بأنّنا فرضنا على الجميع، دخول سباق التنمية والبناء وهذا العهد الجديد، وسنركّز، في المرحلة الجديدة للحكومة، على المشروعات الكبرى بعد انتشار المشروعات بشكل أفقيّ، فنحن نسير في الطريق الصحيح”.

#الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يترأس اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لعام 2024، بمقر الديوان في العاصمة #طرابلس. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الاثنين، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤