بالفيديو.. أفيخاي أدرعي يرتجف أمام الكاميرا عقب القصف الإيراني

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، وهو يلقي بياناً باللغة العربية بعد الضربات الإيرانية الأخيرة، وسط ملاحظات لافتة حول ارتجاف يده أثناء الحديث.

أدرعي، الذي عُرف بخطابه الإعلامي الموجه إلى الجمهور العربي وبمحاولاته المتكررة للتقليل من تأثير الهجمات الإيرانية على الداخل الإسرائيلي، ظهر في الفيديو وهو يحاول بث الثقة ورفع معنويات الشارع، إلا أن مستخدمين على منصات مثل “إكس” (تويتر سابقاً) رصدوا ما وصفوه بمؤشرات قلق واضحة، تجلت في ارتجاف يده اليمنى بشكل ملحوظ قبل أن يعيدها سريعاً إلى جيبه.

الفيديو، الذي نُشر على حسابه الرسمي، جاء عقب موجات القصف الإيرانية التي استهدفت منشآت ومواقع إسرائيلية رداً على العملية الإسرائيلية “الأسد الصاعد”، والتي ضربت منشآت حساسة داخل إيران، منها مواقع نووية ومراكز قيادة عسكرية.

وقد علّق عدد من المتابعين بأن ما بدا عليه أدرعي من توتر في هذا الظهور يعكس حجم الضغط الذي تواجهه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في ظل التصعيد غير المسبوق مع إيران.

وكان ممثل إيران في الأمم المتحدة قد أعلن أن الضربات الإيرانية تأتي في سياق “استعادة قوة الردع”، محذراً من استمرار تل أبيب في عملياتها العسكرية داخل الأراضي الإيرانية.

‼️🚨⚡️ظهر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي ليتحدث عن عدم خوفة من الضربات الإيرانية



ولكن "الكاميرا كان لها رأي آخر حيث ظهر ويده ترتجف" pic.twitter.com/U21QSjKMUc — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) June 14, 2025