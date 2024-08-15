بالفيديو.. أمريكا تختبر سلاحا مضادا للمسيرات في سوريا!

بعد وقوع إصابات في صفوفها ومع تزايد التوترات في المنطقة، استقدمت القوات الأمريكية الموجودة في شمال شرقي سوريا أسلحة جديدة إلى قواعدها.

وبحسب ما نشر “موقع سكاي نيوز”، “حطت 3 طائرات شحن ضخمة تحمل على متنها أسلحة ومعدات وأنظمة دفاع جوي متطورة، منها طائرتان”.

ومساء أمس الأربعاء، “جرى في قاعدة “خراب الجير”، قرب بلدة رميلان شمال شرقي سوريا، اختبار سلاح متطور لاعتراض الطائرات المسيرة الانتحارية”.

وأظهر فيديو نشره “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، “السلاح المتطور أثناء تجربة إطلاقه على أهداف بعد وصوله للقاعدة”.

من جانب آخر، يستمر الاستنفار الأمني في القواعد الأمريكية، مثل قاعدة “كونيكو” و”حقل العمر”، في ريف دير الزور.

هذا وتعتبر قاعدة “خراب الجير”، التي أنشئت عام 2014، من أولى وأهم القواعد الأمريكية في سوريا، وتتجمع فيها التعزيزات العسكرية والجنود، وقبل أيام في التاسع من أغسطس الجاري، تم استهداف القاعدة بمسيرة، واعترف “البنتاغون” بوقوع 8 إصابات في صفوف قواته من جراء الاستهداف”.