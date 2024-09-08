بالفيديو..أول سيارة عراقية إلى الكويت بعد انقطاع لأكثر من 33 سنة

بعد انقطاع دام لأكثر من 33 سنة، دخلت “أول سيارة عراقية إلى دولة الكويت”، وكانت تقودها امرأة حضرت لمشاهدة مباراة كرة القدم التي ستجمع “أسود الرافدين” مع مضيفه “الأزرق”، المقررة في 10 سبتمبر الجاري.

وأعرب السفير العراقي في الكويت، المنهل الصافي، عن سعادته بذلك الحدث، حيث وجه الشكر إلى “دولة الكويت الشقيقة” من خلال تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”.

وأضاف الصافي، عبر حسابه في منصة “إكس”، أن “السيارة تعود إلى مواطنة عراقية قدمت لحضور مباراة كرة القدم بين منتخبي العراق والكويت الشقيقين” ومن المقرر إقامة مباراة فريقي البلدين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2030، بتاريخ 10 سبتمبر.

وأشرف وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع مع سفير العراق في الكويت على دخول السيارة التي تعود لعائلة عراقية للدولة الخليجية.

وكان المبرقع وصل الكويت أمس السبت في زيارة رسمية، واجتمع مع وزير الإعلام والثقافة الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب وبحثوا خلال اجتماع سبل تعزيز العلاقات الشبابية والرياضية بين البلدين.

وتداول نشطاء مواقع التواصل مقطع وصول أول سيارة عراقية إلى الأراضي الكويتية منذ أكثر من 30 عاما على تحرير البلاد من الغزو العراقي لها في أغسطس 1990 والذي استمر قرابة 7 أشهر.

وقال حساب كويتي: “اهلا وسهلا بكم بين أهلكم أهل الصداقة والسلام”.

وعلق ناشط: “اول سيارة بعد غزو العراقي للكويت.. تدخل الكويت.. تحمل لوحات اقليم كوردستان-العراق العاصمة اربيل إن شاء الله تكون فاتحة خير بين دولة الكويت الشقيق و الاتحاد العراقي الفيدرالي”.

وكان السفير العراقي لدى الكويت أكد أن الكويت سمحت بدخول خمسة آلاف مشجع عراقي إلى البلاد لحضور مباراة المنتخبين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2030.

وتم اعتماد آلية دخول الجماهير العراقية إلى الكويت بعد لقاء السفير العراقي صباح الاثنين الماضي مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف.

بعد انقطاع دام اكثر من ثلاثاً وثلاثين سنة دخلت أول سيارة عراقية إلى دولة الكويت الشقيقة عائدة إلى مواطنة عراقية وذلك لحضور مباراة كرة القدم بين منتخبي العراق والكويت الشقيقين 🇮🇶🇰🇼

شكراً #iraq #kuwait pic.twitter.com/MP2A36Do6o — Ambassador Almanhal Alsafiالسفير المنهل الصافي (@AlsafiAlmanhal) September 7, 2024

وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد المبرقع مع سفير العراق في دولة الكويت الشقيقة يُشرف على دخول أول سيارة عراقية لعائلة عراقية لدولة الكويت بعد انقطاع دام لأكثر من ٣٣ عاماً pic.twitter.com/ps3zyAzxTM — وزارة الشباب والرياضة (@moys_iraq) September 8, 2024

فيديو/ وصول أول مشجعة عراقية إلى الكويت لحضور مباراة المنتخبين الثلاثاء المقبل.

• السفير المنهل الصافي عبر «إكس»: عبور أول سيارة بعد انقطاع لأكثر من 33 عاماً. pic.twitter.com/Q49EEejbCw — المجلس (@Almajlliss) September 7, 2024